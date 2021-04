Lydia Bosch habla sobre el supuesto embarazo de su hija Andrea Molina

Este miércoles la revista Diez Minutos publicaba unas imágenes que desataban todos los rumores: ¿está Andrea Molina, la hija de Lydia Bosch y Micky Molina, embarazada?

Unas especulaciones que se disparaban después de que el citado medio publicase unas fotos de la joven actriz donde aparece con su chico Juan Fernández, y sus grandes amigos, Ana Fernández y Adrián Roma, con la camiseta levantada tras disfrutar de una comida junto al siguiente titular: "Andrea Molina luce una barriguita 'sospechosa'"…

Una noticia que Andrea Molina no tardaba en desmentir a través de sus redes sociales tirando de sentido del humor: "A ver cómo le explico yo ahora a Juan que lo que tengo en mi 'barriguita' son un plato de coquinas, una de papas bravas, media ración de gambas y una de boquerones", escribe junto a esta publicación donde añade: "No se puede ser tan payasa porque después pasa lo que pasa , que entre unos coches hay paparazzis y te sacan unas fotos en mitad de tu momento 'clown' diciéndoles a tus amigos que de todo lo que has comido parece que estás embarazada !! Habrá que reírse!! Lo dicho familia, embarazo DESMENTIDO y... que vivan las comilonas ricas, que te dejan con una tripita redondita, rodeados de los que quieres!".

La joven mantiene una relación estable junto a Juan, componente del grupo 'Marlon'.

La que tampoco ha tardado en pronunciarse ha sido su famosa madre, Lydia Bosch, quien también desmentía la noticia ante las cámaras: "Es absolutamente falso", afirmaba de forma tajante a la prensa asegurando que de momento no va a ser abuela.

Y confiesa que no ha visto las fotos que han desatado los rumores…

Recientemente, el padre de la joven actriz, el también actor Micky Molina, era detenido en el aeropuerto de Ibiza por resistencia y desobediencia a la autoridad tras protagonizar un altercado con miembros de la Guardia Civil por no seguir la normativa anticovid.

Seguro que te interesa...

Lydia Bosch reaparece tras anunciar que tiene cáncer de piel y revela cómo se encuentra