La increíble nueva habitación del hijo de Laura Matamoros

Laura Matamoros, que hace varios días zanjaba los rumores de un posible embarazo, anunciaba que había decidido darle un cambio a la habitación de Matías, ya que quería modificarlo para que su hijo tuviera una habitación de niño mayor. Durante todo este tiempo ha estado compartiendo con sus seguidores algunas de las ideas que se le venían a la cabeza, ya que no tenía un estilo claro para decorarla.

Ahora, la hija de Kiko Matamoros ha anunciado a través de sus redes sociales que por fin ha terminado la reforma y su hijo va a poder disfrutar de su nuevo dormitorio. "¡Oh mami! Eso me dijo Mati cuando vio su cuarto de mayor, como él dice y tardó segundo y medio en colgarse como un mono de su nueva cama. El tiempo pasa muy rápido y la verdad que no pensaba que fuera a llegar tan pronto el cambio de habitación", explica en la publicación.

"He podido contar con gente tan profesional y bella para este proyecto que quiero enseñaros quien son cada uno, si deslizáis podréis ver las etiquetas de todo", añadía la influencer agradeciendo el trato y la ayuda que ha recibido después de vivir algunos momentos de indecisión, ya que no sabía por donde empezar.

En cuanto a la decoración, lo primero que llama la atención es la pared que tiene junto a la cama, y es que ha decidido ponerle varios dibujos de sus animales favoritos, el león y el mono. Para la cama ha elegido un diseño Montessori de madera perfecto para los niños, y no podía faltar un dosel de color amarillo a juego con los tonos que ha elegido para los muebles y los cojines. La verdad que a la habitación no le falta ni un solo detalle, por lo que no cabe duda de que su hijo va a poder disfrutar de ella al máximo.

Seguro que te interesa...

Así ha celebrado Laura Matamoros su cumpleaños más especial