Laura Escanes acaba de cumplir 24 años. Y este año lo ha hecho de forma diferente debido a la cuarentena por el coronavirus, algo que le ha llevado a compartir una bonita y extensa reflexión en un día tan especial.

"Happy bday to me! Un cumpleaños especial, distinto. Un poco raro también, para qué engañarnos. Echo de menos abrazar a mi familia, mis abuelos, mis tíos, mis primos, mis padres, mi hermano y mis amigos. Hemos podido hacer videollamada con casi todos y hemos podido soplar unas velas con un pastel que no esperaba tener. Podemos sumar un día más juntos, a pesar de la distancia. Y podemos celebrar que estamos bien", comenzaba diciendo Laura.

Pero también ha sido el primer cumpleaños que ha compartido junto a su hija Roma, con la que comparte una bonita foto en la que se puede ver lo mucho que ha crecido ya la pequeña: "Pero sobre todo, un cumpleaños especial. El primer cumpleaños con la bebé (el año pasado estabas dentro) y no me puedo creer lo rápido que pasa el tiempo. Gracias mi amor @ristomejide. Gracias a todos vosotros por todas las felicitaciones y el amor que me habéis mandado".

