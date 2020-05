Jesé Rodríguez ha visto como en los últimos años su papel como padre se ha puesto continuamente en tela de juicio por los continuos ataques de sus exparejas: Melody Santana, madre de sus dos hijos mayores, y Aurah Ruiz, madre su hijo Nyan.

Ahora el futbolista ha querido defenderse con un mensaje que ha compartido junto a fotos de sus cuatro hijos: "La vida no siempre será fácil, pero no tengan miedo nunca estarán solos, vuestros problemas serán los míos y estaré hasta el fin de mis días a vuestro lado. Lo más bello que tengo en la vida me llena de felicidad y no tiene precio. Son mis hijos. Os amo", ha escrito el canario.

A sus 27 años, Jesé es padre de cuatro hijo de tres mujeres diferentes, el último, Kenai, llegó a finales del año pasado, fruto de su relación con su actual pareja, Janira Barm, con la que presume de amor en sus redes sociales. Pero tras su mensaje, lo cierto es que ella ha borrado todas las fotos del futbolista en su perfil. ¿Significa eso que han roto?

