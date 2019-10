Hiba Abouk está viviendo uno de los momentos más dulces de su vida junto a su chico, Achraf Hamiki, y es que su reciente embarazo la ha llenado de ilusión. Además, ha emprendido esta nueva etapa con mucha energía y ganas, tal y como ha demostrado en un reciente vídeo en el que aparece bailando.

Así, ha presumido de barriguita y ha dejado claro que el embarazo no la limita a la hora de seguir haciendo lo que más le gusta. Por no hablar de su increíble y favorecedor cambio de look con el que da la bievenida a esta nueva etapa en su vida.Y ahora incluso ha empezado a practicar sus dotes como mamá, tal y como ha compartido en su Instagram.

"De prácticas", ha escrito feliz y emocionada junto a una imagen en la que aparece disfrutando del día junto a una pequeña llamada Martina.

Seguro que te interesa...

El sincero comentario del novio de Hiba Abouk después de ver esta sexy imagen de la actriz en bikini