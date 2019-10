En plena forma

Hiba Abouk no puede ser más feliz, y es que está esperando con emoción la llegada de su primer hijo junto a su chico, Achraf Hakimi. Así, la actriz ya ha presumido emocionada de su barriguita, y no solo eso, sino que ha demostrado que el embarazo no la limita a la hora de hacer lo que más le gusta. Y una de esas cosas es bailar.