La foto de Hiba Abouk dando el pecho a su hijo tumbada sobre la cubierta de un barco

Este verano será muy diferente para Hiba Abouk. Y es que además de todas las medidas que tenemos que tomar para prevenir el contagio por coronavirus, este es el primer verano de la actriz como madre.

Hiba Abouk se convertía en madre el pasado mes de febrero junto al futbolista Achraf Hakimi. La famosa pareja daba la bienvenida a su primer hijo, Amín.

Desde la llegada de su pequeño, la intérprete está completamente volcada en su faceta como madre. A través de sus redes sociales, Hiba ha mostrado cómo se recuperaba del parto durante los primeros meses, y ahora, Hiba ha querido aprovechar la tranquilidad que dan las vacaciones para reflexionar sobre la lactancia materna.

"Es la semana mundial de la lactancia materna y me siento muy orgullosa de llevar 6 meses lactando exclusivamente a mi bebé. Ha sido un proceso muy duro al principio. A partir del tercer día de lactancia me salieron grietas, y no había ni una sola toma en la que no pensara en abandonar y rendirme a la leche artificial. Pero el saber que era la opción más sana para mi bebé, para mí y para el medio ambiente me hizo aguantar hasta hoy. En mi caso el dolor era generado por el frenillo del niño. Se lo cortamos a los 11 días de vida y ya la lactancia fue coser y cantar", escribe Hiba Abouk.

Y continúa: "No soy muy dada a contar mis experiencias personales por aquí, pero esta vez lo hago para promover la lactancia materna y dar todo mi apoyo a las mamis que lo están haciendo. Falta mucha información acerca del tema, y creo que la sociedad no debería estigmatizar algo tan natural como lactar a nuestro bebé. En este camino de la lactancia he conocido a muchas mujeres que me han ayudado a hacerlo cada vez mejor, entre ellas quiero citar a una gran profesional @albapadibclc que ha estado ahí siempre para solucionar todas mis dudas.También quiero dar mi apoyo a todas aquellas que lo han intentado y no han podido y/o querido hacerlo. Todas intentamos ser las mejores madres para nuestros hijos y eso es lo que importa".

