Eva González ha querido compartir con todos sus seguidores un precioso momento que acaba de vivir: la presentadora de 'La Voz' se ha convertido en tía, su hermana María ha sido madre.

"No sé cómo describir al amor que siento por ti Martín. Solo sé que voy a estar siempre a tu lado, que tienes la suerte de tener a la mejor mamá del mundo: una mujer valiente, sensible, cariñosa, buena... Qué bonito regalo nos has hecho a todos hermana. Ahora a crecer, a vivir, a reír y a 'embarcar pelotas' con tu primo Cayetano que ya está deseando que 'Tan' se haga mayor", escribe la presentadora junto a una preciosa imagen donde posa con su hijo y su nuevo sobrino.

Una imagen que desborda felicidad, emoción y, como diría la famosa influencer Dulceida, mucho mucho amor con su sobrino Martín y su hijo Cayetano al lado.

Seguro que te interesa...

El espectacular vestido de Eva González en la final de la 'La Voz Senior'