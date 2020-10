Elena Furiase celebra el segundo cumpleaños de su hijo Noah con una marcada ausencia: "Te echamos de menos"

Elena Furiase celebraba este 12 de octubre el segundo cumpleaños de su hijo Noah. Una fecha muy especial pero diferente debido a las restricciones sanitarias marcadas por el Covid-19.

Aun así la actriz le dedicó unas palabras muy especiales a su pequeño a través de las redes sociales: "Aunque nos ha faltado gente como la 'agüela' gitana y muchos más, hemos conseguido celebrarlo... por tus 2 añitos y todos lo que te quedan. ¡Pido por ello! Mi Noah de mi vida, mi pequeño bambam, lo que te quiero".

Pese a la distancia, ya que Lolita Flores se encontraba en Barcelona por compromisos profesionales, no ha dudado en enviarle un cariñoso mensaje a su nieto: "Mi amor, mi vida entera... ¡felicidades, vida mía! Dos años llenándonos de felicidad. A tu madre, mejor madre imposible... no la hay. Feliz de teneros @guillefuri, @gonzalos.g mis hijos y mi nieto, lo mejor de mi vida, el mejor regalo que la vida me ha dado. Solo le pido al universo que os de salud y un camino lleno de cosas bonitas. Para mí, años de vida para verte crecer, Noah. Desde Barcelona te mando millones de besos, tú 'agüela' la gitana, que se muere por verte. Besos, vida mía".

"Mamá, te echamos de menos", le ha respondido Elena, y es que madre e hija están muy unidas. Tampoco ha faltado la felicitación de su abuelo, Gillermo Furiase, o de su tío, así como las de Mariola Orellana, Sara Sálamo, Hiba Abouk o Lorena Gómez.

