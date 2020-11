Barei abre debate sobre la lactancia prolongada: "¿Por qué al tomar leche de otro animal no se cuestiona la edad?"

La cantante madrileña ha querido abrir debate en Instagram acerca de la lactancia prolongada, es decir, acerca de dar el pecho a "niños mayores", que superen el año de edad.

Con unas fotografías en las que sus hijos gemelos, India y León, están dormidos mientras toman el pecho de la cantante, Barei ha lanzado el mensaje: "¿No son demasiado mayores para seguir tomando “pecho”? ¿Cómo puedes seguir teniendo leche? Algún día tendrás que dejarlo ¿no? 🤪 Miles de preguntas con las que tenemos que lidiar cuando nuestros hij@s ya no tienen meses y ya andan, tienen dientes , hablan (en su original idioma difícil de entender aún) y corren a por ti con su grito de guerra favorito “tetaaaaa” y te bajan la camiseta o te levantan un jersey y se sirven sol@s... 😆🥰 Y yo pregunto lo siguiente: ¿Acaso no somos demasiado mayores para seguir tomando leche de vaca (otro mamífero) el resto de nuestra vida 🙄?.

Las imágenes, tomadas por su pareja, el productor y compositor Rubén Villanueva, se han llenado de comentarios tanto de apoyo a la cantante y a la lactancia prolongada como de detractores de esta práctica. En su mensaje, Barei ha querido, además, lanzar otras preguntas a sus seguidores y ha comparado las críticas que se hacen a la leche materna y a la de vaca: "¿Por qué al tomar leche de otro animal no se cuestiona la edad y sí se se hace con la leche de “la madre” ( mamífero de su misma especie)? 🤔 ¿Qué pensáis que hace que con una se cuestione todo tanto y con la otra no? ¿Será la leche realmente? ¿O es el hecho de tener a la madre con las tetas fuera y a su disposición lo que irrita a algun@s? No lo sé... Se abrió el debate ⬇️ OS LEO #lactanciamaterna #lactanciaentandem #twins #lactanciaprolongada PD: Así se han quedado hoy @india_y_leon_ nada más llegar del “cole” 🥰 y yo algún día voy a explotar de AM❤️R , aviso 😜 Fotones del mejor papi ever @ruben_soundcook 😍".

Puedes ver las fotos y los comentarios recibidos por la cantante Barei en el vídeo de arriba.

