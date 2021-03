La foto justo después de haber dado a luz con la que Ana Morgade anuncia que se ha convertido en madre: "La virgen, esto es muy salvaje"

Ana Morgade anunciaba el pasado mes de septiembre que estaba embarazada de su primer hijo con una sencilla foto en el espejo del cuarto de baño. "En esta foto salen dos personas", añadía la presentadora a la publicación que rápidamente se llenó de comentarios felicitándola por esta buena noticia y este martes 16 de marzo la cómica ha dado a luz a su bebé.

Aunque por el momento no ha querido desvelar el nombre y el sexo, ha querido anunciar de la manera más original su nacimiento. Y es que ella no ha querido posar como todas las mamás cuando dan a luz y ha querido mostrar la realidad en sus redes sociales. "¿Alguien se ha sacado un humano del pepe? Alguien lo ha hecho. Es la única foto mía que tengo de momento, ya lo sé… No me dan un premio a la calidad, pero mi cara de haberme pasado Jumanji es real como la vida", escribía junto a la publicación que te mostramos en el vídeo de arriba.

Reconociendo que las primeras horas tras convertirse en mamá no son nada fáciles, la colaboradora de televisión confirmó que tanto ella como su bebé se encuentran muy bien a pesar del cansancio: "Estoy exhausta, 'hente'. La virgen, esto es muy salvaje. Mi bebé está divinamente y mi marido está que no se tiene en pie. Y yo, mañana os cuento. ¡Hoy estoy volando en camisón! Gracias por todos los ánimos y consejos que me habéis dado estos meses".

Como no podía ser de otra forma, muchos de sus compañeros de profesión también han utilizado las redes sociales para darle la enhorabuena por su recién estrenada maternidad. "¡VAMOOOSSSSS! Enhorabuenaaaaaa!!!!", escribía Frank Blanco. Por su parte, su compañera Anna Simón también ha querido dedicarle unas palabras: "Felicidades, ¡¡bonica!!", e incluso Hugo Silva le ha dedicado un corazón a la presentadora.

Seguro que te interesa...

Así le ha crecido ya la tripita de embarazada a Ana Morgade: "Señora con curvas"