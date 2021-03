Tamara Gorro ha vuelto a dejar a todos sus seguidores sin palabras después de publicar una instantánea muy pero que muy sexy de una sesión de fotos que se hizo hace algún tiempo y de la que ya habría mostrado varias imágenes. Y, por supuesto, ha arrasado entre sus fans, a los que cada día les demuestra que su rutina de entrenamiento y su dieta equilibrada da sus frutos.

Y es que esta vez la influencer se muestra totalmente desnuda y tapando sus pechos con sus brazos en una fotografía en blanco y negro de lo más provocadora. Además, ha acompañado la imagen con un original titular en el que lanzado una pregunta a sus seguidores: "Esta era la otra imagen que pensé para poner en el mural de la oficina...¿Os gusta más?", a lo que añadió bromeando: "PD: no me digáis que sí que ya no la puedo cambiar jajajaja".

Y los comentarios no han tardado en aparecer, y aunque las opiniones sobre qué foto es mejor están divididas, en lo que sí que han coincidido sus seguidores es en la belleza que desprende, algo que han dejado claro en los comentarios: "Eres belleza natural, te sale la guapura por todos lados", decía una usuaria, "La belleza es el conjunto del corazón el alma y el cuerpo y tú no reúnes todo", escribía otra o "Foto con mucha fuerza en la mirada... transmites esa mezcla de fuerza y picardía... gracias por ser así", decía una tercera usuaria maravillada por la belleza de la 'it girl'.

Y es que, sea en la foto que sea, Tamara siempre demuestra el espectacular físico que tiene y que, además, acompaña con una personalidad arrolladora que encanta a sus fans.

