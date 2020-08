La foto que ha publicado Pablo López tras el susto que se llevó

Pablo López se vio obligado a abandonar el escenario de uno de sus conciertos tras sufrir un pequeño mareo por el calor. El malagueño, que retomaba su gira y ponía rumbo a Murcia para reencontrarse con todos sus fans debido al parón por la pandemia mundial del coronavirus, tuvo que parar el concierto por el incidente que dejó muy preocupado al público y en el que aseguró que: ''Me encuentro mal. No es broma. ¿Me podéis dar cinco minutos?''. Las altas temperaturas que están asolando a España no le pasaron una buena jugada, aunque afortunadamente todo quedó en un simple susto. Sin embargo, el artista no ha querido volver a tentar a la suerte y ha publicado una instantánea en la que, a remojo, le vemos disfrutar de una jornada veraniega en la piscina, porque mejor prevenir que curar.

''Buenísima temperatura'', es el mensaje que ha escrito el cantante junto al selfie que se ha sacado desde donde, seguro, se está más fresquito.

Con el pelo despeinado y apoyando su barbilla en el suelo, el artista aparece pegándose un chapuzón para así prevenir cualquier tipo de mareo por el calor. ¡En el vídeo de arriba te lo mostramos!

''Mejor que en Murcia'', le ha comentado una de sus seguidoras.

