La foto de Mario Casas tras ser pillado con su nueva novia

Mario Casas ha publicado una instantánea en la que aparece sentado en un sillón de terciopelo. Hace tan sólo unos días se hacía público su noviazgo con la actriz belga, Déborah François, pero eso no ha impedido que el ex de Blanca Suárez haya sacado a relucir su lado más sexy.

Lo que aparentemente podría haber sido una imagen de lo más cotidiana, ha suscitado miles de reacciones. Y es que, el actor, sea como sea, siempre consigue enloquecernos. Ya pueden pasar los años que ese esculpido cuerpo no deja de sorprender cada vez que comparte una foto y con este último post no iba a ser menos...

Luciendo una camiseta de tirantes blanca y unos pantalones verdes estilo bombacho, el protagonista de 'El Barco' ha posado al objetivo mirando hacia el lado. Pero más allá de su vestimenta o de su mirada, lo que ha acaparado toda la atención han sido sus robustos brazos.

Como no podía ser de otra manera, sus 6,4 millones de seguidores no han querido dejar pasar la oportunidad de piropear sus musculitos. ''Ese cuerpazo!! Guaperas'', le ha comentado el fotógrafo Valero Rioja o ''Situación sentimental: pasando calor y no es por el terciopelo del sillón'', es el mensaje que le ha regalado 'La Vecina Rubia' ante su atenta mirada a los imponentes músculos.

Seguro que te interesa...

Lo que otros ven cuando Mario Casas entrena en el gimnasio