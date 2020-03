Hace días la mujer de Luis Fonsi, Águeda López, decidía motivar a todos sus seguidores a que hiciesen ejercicio durante la cuarentena por la pandemia de coronavirus compartiendo con ellos una impresionante imagen donde presume de cuerpazo en bikini y donde sorprenden sus marcados abdominales.

"Esta foto es del jueves pasado cuando aún no nos habían 'recomendado' quedarnos en casa. Decidí subirla porque quiero compartirles algo. Los últimos meses no han sido fáciles para mí, sin embargo el hacer ejercicio no sólo me ha ayudado a sentirme más fuerte físicamente, si no también emocionalmente. Por eso hace unos días decidí grabar con la ayuda de mi trainer @drfeelgoodfit unos vídeos de ejercicios fáciles para poder entrenar en casa. Porque está cuarentena no nos puede dejar caer ni es razón para abandonarse. Quizás es momento de mirar hacia nosotros, escucharnos y cuidarnos. Ahora ya no hay excusas de 'no tengo tiempo'. Los vídeos los subo pronto. Mientras tanto #StaySafe y #QuedateEnCasa", escribe Águeda López junto al post que te mostramos en el vídeo.

Una publicación que dejó tan alucinados a sus seguidores, que no dudaron en mostrar su asombro por su increíble cuerpazo a través de los muchos comentarios que le dejaron junto a la foto como: "Te pasaste, te ves súper", "Una foto perfecta para alimentar mi depresión" o "Cuerpazo", son solo algunos de los comentarios que le han dejado a la guapa cordobesa de 36 años.

Luis Fonsi y Águeda López | Gtres

