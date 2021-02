Si hace unos días Ester Expósito compartía una imagen de cuando ella era pequeña donde apuntaba maneras para convertirse en toda una influencer, esta semana la actriz ha vuelto a enamorar a sus más de 26 millones de seguidores en su cuenta de Instagram.

La intérprete ha compartido una foto suya en un enorme jacuzzi con unas sorprendentes vistas a la montaña. Aunque no han sido las vistas lo que han enamorado a sus seguidores, y es que la actriz aparece en la foto desnuda mientras se da un baño relajante.

Ester ha preferido ponerle un filtro en blanco y negro y tapar su cuerpo con la espuma para que así no le borraran la foto que ha publicado en su cuenta de Instagram. Eso sí, la foto no lleva más de 24 horas subida y ya está rozando los cuatro millones de 'me gusta'. Aunque la actriz ya está acostumbrada a que cada vez que comparte contenido de cualquier tipo en su red social se convierta en viral, como le pasó durante el confinamiento con un vídeo en el que aparecía bailando frente al espejo.

La espectacular imagen de Ester no ha parado de recibir comentarios por parte de sus seguidores, incluso algunos le han llegado a pedir matrimonio. "Me encantas", "Divina" o "Hermosa", han sido algunos de los halagos que la intérprete ha recibido por parte de los seguidores.

