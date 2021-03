La espectacular foto de Jennifer López posando frente al espejo en bañador y presumiendo de músculos

Todo el mundo sabe que a Jennifer López le encanta cuidarse, ya que si no fuera así no luciría como si tuviera muchos años menos de los que tiene y, además, de una forma radiante y explosiva. Y es que la cantante sigue una estricta rutina de entrenamiento que combina con una dieta sana y equilibrada que muchos desearían conocer para conseguir su aspecto. Además, también ha sacado una marca de belleza con una serie de productos que hacen mejorar cualquier piel, y que a ella, por lo menos, le están funcionando a la perfección.

Y ahora, una vez más ha demostrado que los años no pasan por ella tras publicar una foto de lo más sexy frente a su espejo y que ha maravillado a sus 144 millones de seguidores, quienes no han dudado en darle más de 5 millones de likes en pocas horas y los cuales también le han querido comentar preciosos piropazos que, sin duda, se quedan cortos.

"Has descubierto la fuente de la juventud. ¿Cuándo lo compartirás con el resto de nosotros?" decía el más ingenioso, mientras el resto se dividían en mensajes de amor, combinados con incredulidad y admiración. Y es que no es para menos, a sus 51 años está luciendo un body, un domingo cualquiera y haciéndose una fotografía que seguro no ha tardado ni un minuto en obtener la perfecta.

