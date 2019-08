Es muy feliz junto al abogado

Telma Ortiz, la hermanísima de la reina Letizia, ha encontrado la felicidad junto al abogado irlandés Gavin Bonnar, ex de una de las integrantes del grupo The Corrs, y ya no esconden su amor. La pareja ha sido vista dándose un apasionado beso en el aeropuerto de Barcelona.