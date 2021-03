El príncipe Guillermo rompe su silencio tras la entrevista de su hermano el príncipe Harry y Meghan Markle

La reina Isabel II emitió esta semana un comunicado en el que admitió que tanto ella como el resto de la Familia Real británica estaba "entristecida" tras las duras declaraciones de Meghan Markle y el príncipe Harry en la entrevista concedida a Oprah Winfrey, que este sábado 13 de marzo Antena 3 emite en exclusiva a las 19.15 horas.

Entrevista en la cual, entre otras cosas, se habló sobre el posible racismo que existe en dicha institución y que se vio reflejado en el presunto miedo al color de piel con el que pudiese nacer el pequeño Archie, primogénito de los Duques de Sussex. Pero ahora, el príncipe Guillermo ha querido pronunciarse sobre el tema y aclarar la situación de una forma seria y contundente, tal y como te mostramos en el vídeo de arriba.

"No he hablado aún con él, pero lo haré", comenzaba diciendo el Duque de Cambridge al ser preguntado sobre si se había puesto en contacto con su hermano tras la polémica entrevista. Y, a pesar, de que el personal que lo acompañaban afirmó que no diría nada más, después de esto, el heredero al trono no pudo callarse y, tras referirse los periodistas a la polémica sobre el racismo, aseguró que: "No somos para nada una familia racista", lo que desmontaría la acusación principal que Harry y Meghan habrían hecho en el mediático programa.

Unas esperadas declaraciones que ha hecho acompañado de su esposa, Kate Middleton, con la que estaba visitando una escuela para promover un programa de salud mental para niños al este de Londres. Sin embargo, Kate no ha querido posicionarse en esta guerra familiar que, por lo que parece, no ha hecho más que comenzar.

¿Veremos a Kate y Guillermo sentarse frente a una cámara para así defenderse de las acusaciones de su hermano y su cuñada?

