Meghan Markle ha reaparecido en un vídeo dirigido a los alumnos de su antiguo colegio. La mujer del príncipe Harry ha pronunciado un poderoso mensaje con el que apoyo las protestas contra el racismo que se han generado por el movimiento Black Lives Matter tras la trágica muerte de George Floyd.

Unas imágenes que llegan justo después de que otro vídeo de Meghan en el que se pronunciaba sobre este tema y que databa de 2012 se hiciera viral en estos días.

"No estaba segura de qué es lo que podía deciros. Quería decir lo correcto, y estaba nerviosa de que me criticaran. Entonces me di cuenta de que el único error era no decir nada", aseguraba Meghan en su discurso. Y añadía un consejo que le había dado una de sus profesoras: "Pon siempre las necesidades de los demás por encima de tus miedos".

