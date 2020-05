Meghan Markle no ha comenzado con buen pie su batalla legal contra los periódicos británicos. Y es que el Mail On Sunday, que fue el que publicó extractos de la carta que le escribió a su padre, Thomas Markle, se ha librado por el momento de las acusaciones presentadas por la duquesa de Sussex.

El juez Warby encargado del caso ha desestimado los tres puntos principales en los que se basaba la demanda de Meghan, y no sólo eso, sino que además el magistrado no ha admitido las acusaciones de que el editor del periódico contribuyó deliberadamente a crear problemas entre ella y su padre.

El juez considera que las acusaciones son "irrelevantes" para lo que se intenta demostrar: el uso indebido de información privada. Pero no quiere decir que porque ahora no sean tenidas en cuenta no lo hagan más adelante, cuando el caso esté más avanzado en los tribunales

