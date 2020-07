Los periodistas Dylan Howard y Andy Tillett han sacado un nuevo libro "Royals at War: The Untold Story of Harry and Meghan's Shocking Split with the House of Windsor" ("La realeza en guerra: la historia no contada de la separación de Harry y Meghan de la casa Windsor"), en el que relatan por qué la duquesa de Cambridge y las hijas del duque de York, Eugenia y Beatriz, iniciaron su mala relación.

Según el libro de Howard y Tillett, el incidente se produjo durante la boda de Eugenia de York, una de las hijas del príncipe Andrés y prima del marido de Meghan Markle, Harry. A raíz del desliz de Markle, tanto Eugenia como su hermana Beatriz se habrían molestado con la duquesa.

Para narrar estas y otras historias relacionadas con los duques de Sussex, los autores de "La realeza en guerra" han contado con la colaboración de amigos y personas cercanas a la pareja. En el vídeo superior puedes leer qué hizo Meghan para ganarse la antipatía de las primas de su marido.

