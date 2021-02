El mensaje que Mar Torres le ha enviado a Froilán en esta nostálgica fotografía que ha compartido de ambos

Mar Torres está viviendo unos momentos muy complicados. La presión mediática que sufre unida a su última polémica surgida de la publicación de unas fotos en lencería y por las que fue duramente criticada, ha hecho que la joven tenga que acudir a profesionales para superar esta dura etapa y así, alcanzar de nuevo la felicidad plena que tenía hace unos meses.

Y sobre esto ha querido sincerarse en su Instagram ante sus 63.000 seguidores: "Hoy iba por la calle y me he puesto a llorar así de repente… Me he dado cuenta de que hay situaciones en la vida en las que necesitas más cariño, más atención, estás más sensible... Ese es mi caso. Estoy pasando una época un poco complicada, por temas mediáticos y porque a veces te das cuenta de que hay gente va de amiga y te la clava por la espalda", comenzaba relatando en un hilo de Stories.

A continuación, siguió expresando la realidad a la que se estaba enfrentando: "Puede que esté más out con las redes porque quiero curarme, ahora mismo estoy en manos de unas magníficas profesionales, cuando me ha dado el ataque en la calle he recurrido a ellas. Es el momento de parar, pensar y ver qué es lo que me conviene y qué es lo que no" confesaba. Y es que quizás ahora se está dando cuenta lo complicado que es estar exponiendo día tras día una vida idílica en redes sociales, algo que Froilán le advirtió en su momento y que además, fue uno de los motivos de su ruptura hace ya un año.

Puede que por eso, tras expresar sus sentimientos, haya compartido una instantánea en la que sale con el nieto del rey honorífico y que es muy pero que muy reveladora. En ella escribe "Te la dedico…" refiriéndose a una canción de Lady Gaga cuyo nombre en español se traduce como "Siempre nos recordaré así", algo que ha hecho saltar todas las alarmas. Y es que la canción que le ha dedicado dice frases como: "Lo único que de verdad sé, es que tú eres el lugar al quiero ir" o "La parte de mí que eres tú, nunca morirá", lo que hace pensar que Mar puede estar pensado en una reconciliación que quizás, logre devolverle los buenos momentos de la vida que ahora mismo le faltan.

