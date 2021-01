Un amigo del príncipe Harry y Meghan Markle revela si son felices realmente: "Ha sido un año difícil"

Este 2020 ha estado marcado en la realeza británica por la drástica decisión de Meghan Markle y el príncipe Harry de alejarse de la Familia real y todos sus deberes.

Desde entonces todos los focos se pusieron sobre ellos y tuvieron que soportar las informaciones y críticas de la prensa británica, llegando incluso a entablar una batalla judicial.

La pregunta que todos sus seguidores se hacen es si los que eran considerados los Duques de Sussex son realmente felices con esa decisión y un amigo del príncipe Harry ha respondido a esa pregunta.

Tom Bradby, un periodista que estaba en la gira por Sudáfrica de los duques, se abrió en una próxima aparición en Love Your Weekend con Alan Titchmarsh de ITV y dijo lo siguiente:

"Creo que se sienten mejor, sí… ¿Entonces son infelices? No, creo que están contentos, las cosas que están haciendo les entusiasman mucho", confesaba, tras mudarse éstos a California para empezar su nueva vida.

"La situación con la familia claramente no es la ideal y ha sido un año muy difícil para todos”, compartió. “¿Pero son infelices ahí fuera? No, no creo que sea correcto, creo que en realidad son bastante felices, pero creo que luchan con su posición en la vida, creo que todos lo hacen. Creo que William también lo hace, no creo que le resulte fácil".

