Zayn Malik habla de la convivencia con Gigi Hadid

AUNQUE DE MOMENTO NO TIENEN UNA RESIDENCIA FIJA

Desde que se conoció la pareja de Zayn Malik y Gigi Hadid han estado rodeados de opiniones negativas que no les veían como una pareja sólida. Pero ellos se han encargado de demostrar que su amor no para de crecer. En la última entrevista que Zayn ha concedido a la revista ES cuenta cómo consiguen compaginar sus apretadas agendas. Además, aunque aún no han establecido una residencia fija donde vivir juntos, comparten la mayoría de sus noches estén donde estén.