El tierno mensaje de la madre de Selena Gomez, Mandy Teefey, a la hija que perdió tras un aborto

Hace casi 6 años que la madre de Selena Gomez, Mandy Teefey, tuvo que afrontar un aborto con el que perdió a su hija Scarlett. Sin embargo, no hay día en el que la madre de la cantante no se acuerde de la pequeña, como ha desvelado en su Instagram.

Mandy ha querido compartir un collage de instantáneas en donde ha escrito una extensa y bonita dedicatoria para Scarlett, donde ha confesado que es "su ángel de la guardia" y que la niña "ha estado siempre en espíritu".

Además, la madre de la exniña Disney ha querido también dar las gracias a la nueva familia que ha creado en la serie 'Por treces razones' que produce junto a su hija: "El amor de una madre es feroz, pero la familia es lo único que importa y, de sangre o no, la familia de esta serie me ha hecho reír y sentirme amada cuando lo he necesitado aunque ellos no lo supieran", ha escrito en su mensaje.