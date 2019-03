Taylor Swift vuelve a la carga con su nuevo álbum 'Reputation'

Taylor Swift ha estado de lo más misteriosa estos últimos días y sus fans no han dejado de preguntarse qué es lo que estaba pasando con la cantante estadounidense. Primero decidió borrar todo rastro eliminando sus redes sociales, pero para la sorpresa de muchos a los pocos días volvió a abrirlas compartiendo tres vídeos en los que aparecía en cada uno de ellos una serpiente.

Después de muchos rumores por fin se confirmó que se trataba de su nuevo single, un tema que saldrá a la luz este jueves 24 de agosto. La gente se ha preguntado, ¿una serpiente? ¿por qué?. Si echamos la vista atrás, la cantante pop fue duramente criticada y llamada víbora cuando rompió su relación con Calvin Harris llenándose así las redes de emoticonos de una serpiente.

Pero esta no es la única casualidad: según las últimas informaciones este esperado single guarda mucha relación con los insultos, críticas y las redes sociales. Es más, el nombre del álbum no es otro que 'Reputation', un concepto con el que la artista está muy familiarizada. Por desgracia no podremos escuchar el disco al completo hasta el 10 de noviembre.

Sea como sea, pronto podremos salir de dudas…