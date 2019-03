Tamara Falcó responde a las críticas de Miguel Ángel Revilla por el concierto de su hermano Enrique Iglesias en Santander

Tamara Falcó ha defendido a su hermano Enrique Iglesias con uñas y dientes. Después de escuchar las declaraciones del presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, sobre el concierto de Enrique en Santander, no se ha mordido la lengua y ha decidido contestarle.

Y es que fueron muchos los que quedaron decepcionados con la actuación del cantante en El Sardinero, algo de lo que también se ha hecho eco Revilla en diferentes programas de televisión ya que, además, estuvo allí presente.

"Yo estuve, y ni me gusta esa música ni me gusta el cantante. A mí no me gustó salvo toda la parafernalia, que es espectacular, de luces, y de músicos que tocan muy bien. Él yo creo que de voz anda escaso. Sobre todo lo que no me gustó, que comparto con la mayoría de la gente, es que un artista de este nivel tiene que estar muy pendiente del público", comentó el presidente en el programa Espejo Público.

La contestación de Tamara no se ha hecho de esperar: "Sr Revilla... no hable mal de un artista que ha conseguido un éxito para promover Santander: es injusto. Usted mismo se contradice en este vídeo. @enriqueiglesias ha sido un éxito para Santander y Ud se fija en minucias: en vez de pedir explicaciones debería pedir perdón; mi hermano ha sido su mejor embajador".

El mensaje de Tamara es claro, y lo acompaña junto a un vídeo de Miguel Ángel hablando en un programa de televisión sobre el concierto, donde dice: "Hay que dar una explicación a este comportamiento inusual. Yo lo que sí puedo decir es que como éxito de público no se han equivocado cuando le contrataron porque en 24 horas se vendieron 25.000 entradas, el 80 por ciento de gente de fuera de Cantabria. Tiene su gente que le sigue. Yo recuerdo que fui a las seis, y venían de Canarias, de Cataluña, de los San Fermines... La desilusión, absolutamente justificada".

Para Falcó lo que ella vivió en el concierto fue otra historia muy diferente, tal y como ella misma relató en su Twitter: "Gracias @enriqueiglesias por hacerme disfrutar con tu música en Santander como si fuera una adolescente tu hermana y fan que te quiere! #SubemeLaRadio".

Sea como sea, Enrique ha agradecido en varias ocasiones al público de Santander su asistencia, de hecho escribía en su perfil de Instagram: "Gracias de nuevo Santander! A todos mis verdaderos fans, ¡os quiero!".