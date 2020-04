Shakira está sacándole el máximo rendimiento al confinamiento. Hace una semanas Piqué mostraba en un vídeo lo muy empollona que es la cantante, que estaba estudiando filosofía a través de clases virtuales.

¡Pero no era sólo un pasatiempo! La colombiana se ha sacado el título y así ha presumido de él a través de sus redes sociales, donde ha dejado muy sorprendidos a sus seguidores: "Acabo de graduarme de un curso de filosofía antigua. Ya sé que mis hobbies no son prácticos pero me tomó horas después de poner a dormir a los niños. Gracias a Platón, sus predecesores y a la Universidad de Pennsylvania por la “diversión” de estas 4 semanas!".

Además Shakira ha visto como su petición al Gobierno de dejar salir a los niños a la calle se ha convertido en una realidad, ya que en unos días los peques de la casa podrán disfrutar de esta medida siguiendo las recomendaciones sanitarias.

