Shakira recibe por fin una buena noticia tras su presunto fraude fiscal

Shakira no ha pasado en los últimos meses por su mejor momento: tuvo que posponer su gira mundial por problemas en sus cuerdas vocales y después salió a la luz su presunto fraude fiscal por el que está siendo investigada por Hacienda.

La colombiana no parecía levantar cabeza, de hecho ni siquiera acudió a la gala de los Grammys 2018. Pero desde allí recibió una gran noticia, al ser galardonada con el Mejor Álbum Pop Latino por ‘El Dorado’.

Shakira quiso agradecerlo con un vídeo a través de las redes sociales, desde donde no dijo el motivo por el que no pudo asistir a la gala: "Me acabo de enterar de esta noticia espectacular. De este Grammy al mejor álbum pop latino y os quiero dar las gracias por todo vuestro apoyo, por el apoyo a mi música y a toda mi carrera. Les quiero muchísimo", han sido sus palabras.

Y es desde que saliera a la luz su supuesto delito a la Agencia Tributaria, la colombiana está atrincherada. Los hechos se remontan desde el 2011 al 2014, cuando la cantante aseguró que vivía en las islas Bahamaspero en verdad estaba viviendo en Barcelona, por lo que debió haber tributado en nuestro país. De hecho, las obras de su casa y una imagen suya en una peluquería le han delatado.