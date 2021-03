Selena Gomez, que preocupaba a sus seguidores hace unos meses después de que compartiera un vídeo donde se le veía con una vía intravenosa, se ha sincerado en la revista 'Vogue' y ha hablado sobre su carrera profesional como cantante e incluso ha asegurado que puede dejarla a un lado durante un tiempo.

"Es difícil seguir haciendo música cuando la gente no necesariamente te toma en serio. He tenido momentos en los que he pensado, '¿Cuál es el motivo? ¿Por qué sigo haciendo esto?'", explicaba la artista durante su entrevista. Como bien ha confesado, para muchos de sus seguidores nunca es suficiente por muy bien que lo haga: "Sentí que 'Lose You to Love Me' era la mejor canción que había lanzado, y para algunas personas todavía no era suficiente".

"Hay mucho que disfrutar con mis temas y les estoy eternamente agradecida. Pero quizá la próxima vez que haga un álbum, será diferente. Quiero probar una última vez antes de probablemente retirarme de la música", añadía Selena después de que se haya planteado retirarse de la música.

Eso sí, actualmente la cantante se encuentra en un buen momento a pesar de las críticas y es que hace en tan solo unos días publicaba su nuevo trabajo en el que cuenta con siete canciones en español. "El proyecto es realmente un homenaje a mi herencia. Gran parte de mi base de fans es latina, y les he estado diciendo que este álbum iba a aparecer durante años", aseguraba en la entrevista.

