TikTok está arrasando en las redes. Y celebridades como Cristina Pedroche, Shakira o Will Smith ya están dentro. Y es que la famosa App ya tiene más de 500 millones de usuarios activos en todo el mundo.

La última en unirse a esta nueva aplicación ha sido la cantante catalana Rosalía.

Desde que anunció hace apenas unas horas que se había abierto una cuenta en esta aplicación de vídeo, la intérprete de 'El Mal Querer' ha enloquecido por completo a sus fans y así lo demostraban a través de sus comentarios. Y es que ha habido incluso quien no tenía la app y se la ha descargado solo porque ahora Rosalía tiene cuenta: "Me he descargado la aplicación solo por ti", le decía uno de sus seguidores.

Rosalía ya ha publicado su primer vídeo, y así de cómoda hemos visto a la cantante por la aplicación bailando e interpretando 'Malamente', con este estilo tan particular...

No hay duda de que esta nueva aplicación está siendo todo un éxito en descargas, y es que ya se ha situado por encima de Instagram. TikTok permite subir vídeos musicales de 15 segundos, pudiendo aplicarle varios efectos y fondos. Y ahora incluso se están incluyendo vídeos de humor recuperando el antiguo espíritu de Vine, ¡se trata de la app del momento!

