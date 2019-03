Robin Begtsson , el sexy sueco de Eurovisión 2017, se casa

Suenan campanas de boda en eurovisión

Robin Begtsson, el guapo representante sueco de esta edición de Eurovisión, se acaba de comprometer en Islandia con su novia, Jennie Salte, de 23 años. El sueco está pasando por un gran momento en su vida ya que no solo se ha comprometido sino que está entre uno de los favoritos con su canción 'I can’t go on' en el certamen.