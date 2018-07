La razón por la que Selena Gomez rechazó trabajar con Maluma

Primero fue Belinda, después, Ana Guerra... ¡Y ahora ha sido Selena Gomez!

Y es que debido a sus canciones de contenido machista, Maluma se ha ido cerrando las puertas con grandes mujeres del mundo de la música. La última que ha dicho 'no' ha sido Selena, demostrándonos que el empoderamiento femenino está agarrando más fuerza que nunca.

Parece que toda la historia comenzó cuando, durante una entrevista para Billboard, Maluma miró a la cámara para decirle a la cantante de 'Back To You' que quería hacer un dueto con ella. Una supuesta colaboración de la cual no recibió respuesta...

Pues la ex estrella de Disney ha confesado que simplemente no quiso trabajar con él porque iba en contra de sus principios. "Para mí son muy importantes las mujeres, así que no importa lo que haga, siempre me aseguraré de que las mujeres estén bien cuidadas", mencionaba en una entrevista que le había concedido a Clevver TeVE.

Esta respuesta está vinculada a la polémica que generó la letra de la canción 'Cuatro Babys' de Maluma. Y a la cual no solo a ella, sino a más de una le habrá molestado...