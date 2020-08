Así se siente Natalia Rodríguez tras hacer público que ha tenido coronavirus

La pandemia del coronavirus sigue imparable, los contagios continúan incrementándose y los rebrotes vuelven a posicionar a España como el país con más infectados de Europa.

Durante estos meses de pandemia han sido muchos los famosos que han hecho uso de sus redes sociales para compartir con todos sus seguidores sus experiencias con la enfermedad o intentar concienciar sobre la importancia de seguir las recomendaciones establecidas para intentar frenar la pandemia, y la última en sumarse a esta lista ha sido la cantante Natalia Rodríguez.

Natalia ha decidido publicar un vídeo donde cuenta cómo ha vivido ella la enfermedad tras dar positivo, un positivo que le confirmaron en el mes de julio: "Me paso por aquí para contaros que a finales de julio o principios de agosto di positivo por coronavirus. Lo supe porque un contacto muy cercano a mí estuvo fatal, fue al hospital, le hicieron el PCR y dio positivo. Así que una epidemióloga se puso en contacto conmigo, me hicieron a mí también el PCR y di positivo".

Por suerte, la cantante cuenta que ha sido asintomática, y que solo ha visto afectado su olfato y el gusto, que como confiesa, todavía no ha recuperado: "Afortunadamente yo he sido totalmente asintomática solo perdí el gusto y el olfato, que aún no he recuperado, pero no pasa nada. Me he sentido bien, he hecho deporte... Eso sí, me he aislado unos 20 días sin contacto con nadie".

Y es que tal y como relata, al principio se asustó muchísimo ya que se encontraba conviviendo con su familia, por lo que decidió aislarse: "Mi propio baño, una bolsa para meter la ropa para que no se mezclara con la de mi familia...".

Un vídeo que ahora ha decidido compartir con todos para intentar concienciar a sus seguidores de lo importante que es seguir todas las recomendaciones.

