Muere el padre de los hermanos Nick y Aaron Carter a los 65 años

Nick y Aaron Carter | Instagram

De acuerdo a lo publicado por TMZ, el progenitor se quejó de dolores en el pecho y hormigueo en su brazo momentos antes de ir a dormir el pasado martes, 17 de mayo. Fuentes cercanas a la familia del cantante de 'Backstreet Boys' señalaron al portal que el inesperado deceso tiene todos los signos de haber acaecido por un ataque al corazón. Bob realizó varios arreglos en la casa en un día especialmente caluroso en Florida, momento en el que empezó a encontrarse mal. Los hermanos de 37 y 29 años confirmaron la noticia y homenajearon a su padre en las redes sociales. "Me duele compartir la noticia de la muerte de mi padre, Robert, anoche", escribió en su cuenta de Twitter el cantante y músico neoyorquino. "Mientras descubrimos más acerca de la causa de la muerte y comenzamos el proceso de duelo, pedimos que se respete nuestra privacidad en estos difíciles momentos", rubricó en otro tweet. Mientras, el pequeño de los hermanos hizo lo propio en su perfil al compartir un selfie junto a Bob. "Mi corazón está completamente destrozado. Estoy en estado de shock y quiero tanto a mi padre. RIP PAPA Te quiero. Esta es la última foto que tengo junto a mi padre", se lamentó el productor de Florida.

My heart is broken, We are so hurt we lost you poppa way too soon. You were never human to me, you were always my real life super hero 😪 #BobCarter #RIP #MyDaddy Una publicación compartida de Aaron Carter (@aaroncarter) el 17 de May de 2017 a la(s) 11:21 PDT

My heart is Completly shattered I'm in shock and I loved my dad so much. #RIP DADDY I Love You. This is the last pic I have my dad 😭 pic.twitter.com/Lp5AsXML1T — Aaron Carter (@aaroncarter) 17 de mayo de 2017

I'm gonna miss you forever poppa smurf you were the coolest man ever. And super good looking pops! I'm really messed up right now 😪 pic.twitter.com/XqhOyQM0Ld — Aaron Carter (@aaroncarter) 17 de mayo de 2017

I am heartbroken to share the news that our father, Robert, passed away last night... — Nick Carter (@nickcarter) 17 de mayo de 2017

Publicidad