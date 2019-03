Miguel Ángel Silvestre ha formado una explosiva pareja junto a una muy sexy y famosa artista

Miguel Ángel Silvestre está que se sale. El atractivo actor está saboreando las mieles del éxito desde que se fue a vivir a Los Ángeles y, además de su papel en la serie ‘Sense 8’, suma más proyectos, como el rodaje de la película ‘La boda de mi mejor amigo’, y ahora forma parte del nuevo proyecto de una de las artistas más sexys y famosas del mundo: Jennifer Lopez.

Y es que ante los rumores de si el intérprete español y JLo estaban trabajando en algo juntos, él mismo ha sido el encargado de desvelar el misterio: “Que ganas tengo de que veáis el nuevo videoclip de @jlo . Fue toda una experiencia trabajar con una mujer que me ha tenido enamorado desde que que la ví bailar y cantar “Jenny from the block” Ella es preciosa, dulce, como siempre la imaginé. Ella es un sueño!”.

De hecho, será este jueves en Las Vegas cuando Miguel Ángel y Jennifer presenten el videoclip del nuevo trabajo de la cantante, ‘El anillo’, en la gala de los Premios Billboard Latinos 2018. De hecho, el propio Silvestre, confesaba a sus íntimos: “Tengo que empezar a ensayar por si acaso. No vaya a ser que digan: ‘El español este no tiene ni idea de bailar’. Que no, que no, que nosotros también tenemos nuestro swing, nuestro pasitos”.