La foto de Lady Gaga antes de la Gala Met con las piernas sin depilar

No había ninguna duda de que Lady Gaga iba a convertirse un año más en una de las protagonistas de la Gala Met 2019. Y es que de nuevo, la cantante ha sorprendido sobre la alfombra roja llevando varios estilismos que parecen imposibles de Marc Jacobs…

Pero antes de que la cantante se convirtiese en una de las estrellas que acaparó más flashes, Lady Gaga sorprendía a todos sus seguidores publicando una imagen previa a la gala desde el avión donde aparece con las piernas sin depilar.

"MET Gala, allá voy. Destinación 'Camp', estoy muy emocionada de co-presentar el evento de Anna (y no me he depilado las piernas en 4 días para complementar mi look", escribía la cantante junto a la imagen que te dejamos en el vídeo, ¡dale al play!