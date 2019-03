La impotencia de Selena Gomez tras la recaída de Demi Lovato

TRAS SALIR A LA LUZ LAS COMPLICACIONES QUE ESTABA ENFRENTANDO

Selena Gomez no quiere ver a Demi Lovato sufrir más. Después de que la cantante de 'Sober' fuese ingresada en el hospital por una presunta sobredosis de heroína, fuentes de Hollywoodlife.com han confesado que la cantante de 'Back To You' ha estado muy afectada con la noticia.