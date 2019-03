La imagen de Zayn Malik que ha preocupado mucho a sus fans

Parece que la última imagen que ha compartido Zayn Malik en su cuenta de Instagram no ha gustado nada a sus followers…

El artista publicaba una imagen donde aparecía sin camiseta y saliendo humo de su boca, lo que demuestra que Zayn no ha abandonado uno de sus malos hábitos por el que es duramente criticado por sus fans: el tabaco.

"Por favor no fumes", "no te hagas daño" o "Zayn no fumes por fa… ¿Humo?... ¡Asqueroso!", estos eran algunos de los comentarios que sus fans le escribían junto a la instantánea, motivándole así a que abandone este mal hábito.