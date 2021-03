Gisela confiesa cómo se siente días después de la trágica muerte de Álex Casademunt

La muerte de Álex Casademunt en un trágico accidente de tráfico con tan solo 39 años ha dejado muy consternados a todos los que le conocían. Su familia, sus amigos y, por supuesto, los extriunfitos están inmersos en un duelo que, poco a poco, intentan superar. Pero no está siendo fácil. Los que fueron sus compañeros de Academia recuerdan constantemente por redes sociales lo mucho que lo echan de menos, algo que se pudo ver también en el funeral del artista donde los cantantes acudieron rotos de dolor, sobre todo David Bustamante, quien tenía muchos "planes" por hacer con Casademunt, los cuales, desgraciadamente, se vieron truncados de un momento a otro.

Y ahora, Gisela, a quien también se la vio notablemente afectada en el tanatorio, se ha querido unir a sus compañeros confesando a todos sus seguidores sus sentimientos más profundos sobre este tema. Y es que la amiga de Álex ha expresado por redes sociales no solo cómo se siente después de la pérdida, sino que también, ha aclarado que se encuentra fuerte para recuperar su vida normal. "Estoy desconectada, me está costando animarme", comenzaba diciendo, "Estoy un poquito desanimada, me está costando sacar la energía, y esta semana y la anterior lo he acusado bastante más por todo lo que ha pasado", recalcó después con un rostro visiblemente lleno de tristeza.

Sin embargo, la artista no solo se ha quedado con lo malo por lo que ha querido ir más allá lanzando un mensaje optimista: "Ya todo pasará, el tiempo al final ya todo lo cura". Y es que Gisela está sacando fuerzas para superar el duro golpe que ha supuesto el fallecimiento de uno de sus grandes amigos, pero tal y como ella misma ha asegurado está preparada para pasar página: "ahí voy a seguir, intentando no perder la sonrisa".

Seguro que te interesa...

Rosa López se refugia en su novio tras el fallecimiento de Álex Casademunt