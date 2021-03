Las fotos que separan aún más a Pablo López y Sara Carbonero

Después de que Pablo López fuese señalado como el nuevo confidente de Sara Carbonero tras su separación de Iker Casillas, el cantante no dudó en pronunciarse ante la prensa y desmentir todos los rumores que le salpicaban.

Iker Casillas y Sara Carbonero | GTREOSNLINE

Demostrando una vez más su gran simpatía y naturalidad, el coach de 'La Voz' quiso dejar claro que entre ella y la presentadora no existe nada de nada y que incluso no se conocen personalmente: "¡Pero si no la conozco!", aseguraba el cantante ante las cámaras.

Unas palabras que ahora cobran más significado si cabe, y es que según ha publicado la revista ¡Hola en exclusiva, el artista ha sido fotografiado recientemente con su exnovia Claudia Nieto, hija del periodista Julio Nieto, con quien comenzó una relación en 2018, y con quien terminó un año después.

Pero como dicen, donde hubo fuego quedan cenizas, y parece que la expareja podría haberse dado una nueva oportunidad, o por lo menos, demuestran que conservan una buena amistad…

Y es que Pablo y Claudia han sido fotografiados haciendo deporte juntos donde se les pudo ver con una actitud muy cómplice. Tras hacer deporte, el artista y la joven disfrutaron de una comida en un restaurante de Madrid.

Una relación que, a no ser que los paparazzis consigan captar más imágenes, será difícil de confirmar ya que Pablo López siempre ha intentado mantener su vida privada lo más alejada posible de la opinión pública para que esta pueda centrarse en su verdadera pasión: la música.

Y es que tras muchos años en la profesión, el artista ha conseguido hacerse un importante hueco dentro del panorama musical como cantante y como compositor. Y que quién no ha cantante alguna vez algunos de sus éxitos…

El pasado 11 de marzo, Pablo López cumplía 37 años y parece que lo hacía en un maravilloso momento personal.

