Enrique Iglesias tuvo unas desafortunadas palabras en su último concierto

Enrique Iglesias dio la bienvenida hace tres meses a sus mellizos, Nicholas y Lucy, y, aunque es muy hermético con respecto a su vida privada, lo cierto es que ha compartido alguna imagen en las redes sociales junto a su pequeño.

Aun así el cantante sigue tan celoso de su intimidad como siempre, de hecho en su día se habló del derroche de seguridad que querían hacer tanto él como Anna Kournikova para proteger a sus pequeños de objetivos curiosos.

Pero tras las desafortunadas palabras que el artista tuvo durante su último concierto en Buenos Aires, parece ser que su amor paternal no es tan grande como creíamos o, a lo mejor, no quiso decir exactamente lo que acabó expresando: “Los últimos tres meses para mí han sido significativos y me he dado cuenta de que nunca imaginé que podía querer a dos seres humanos como os quiero a vosotras y a vosotros. De todo corazón les digo mil gracias por estar hoy aquí”.