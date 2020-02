Antes de convertirse en una de las protagonistas de la Super Bowl 2020 con su interpretación del himno nacional, actuación por la que le han llegado a comparar incluso con Whitney Houston; Demi Lovato concedió un montón de entrevistas…

Y en una de ellas la cantante se mostró de lo más sincera llegando a revelar cómo fue el momento en el que les dijo a sus padres que es bisexual, así hablaba la artista de este importante paso que dio en la vida durante el programa 'SiriusXM' de Andy Cohen.

"No le dije oficialmente a mis padres que había la posibilidad de que terminase con una mujer hasta el año 2017. Fue algo muy emotivo pero también muy hermoso. Después de haberlo hecho, aún temblaba y lloraba. Me sentí abrumada. Tengo unos padres increíbles. Fueron súper comprensivos. Mi madre era la persona con la que más nervios me producía hablar, pero ella simplemente me dijo 'Tan solo quiero que seas feliz', y eso fue tan hermoso e increíble. Estoy tan agradecida", confiesa la actriz durante la entrevista.