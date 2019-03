Demi Lovato, otra artista que se suma a cantar el 'Despacito'

Ahora es Demi Lovato quien se atreve a cantar en español el sonadísimo tema de 'Despacito', y hay que decir que no la hace nada mal. La artista ha colgado en Spanchat un vídeo con una duración aproximada de 10 segundos donde aparece cantando la canción, todos sus seguidores han podido ver lo bien que se defiende la cantante en otro idioma.

Hay que decir que Demi ya se había atrevido antes a cantar en español con temas propios, como lo hizo en su día con la canción de 'This is me' de la famosa película de Disney Channel 'Camp Rock'.

La lista de artistas que cantan 'Despacito' se va haciendo más grande… Recordemos que no es la primera cantante que se atreve con este éxito mundial, en su día también la cantaron otros como Camila Cabello, Liam Payne, Jennifer Lopez e incluso Kylie Jenner.

Parece que todos quieren superar a Justin Bieber y su versión de la famosa canción.