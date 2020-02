Demi Lovato ha comenzado el nuevo año de lo más renovada. Después de superar sus adicciones, la cantante ha querido demostrar cómo es realmente al natural y ha compartido una fotografía en su cuenta de Instagram en la que aparece totalmente con la cara lavada y sin ningún filtro.

Un acto que han aplaudido sus más de 78 millones de seguidores, y es que no puede estar más guapa al natural, incluso muchos de sus followers le han insistido en lo "increíblemente guapa que está siendo tan real", según han comentado en el post de la intérprete.

Una imagen donde hemos podido ver a una Demi con un cutis perfecto y pecas en sus mejillas, un aspecto de su casa que siempre intenta ocultar con su maquillaje, lo que no entendemos es ¿por qué? ¡Si está estupenda así!

La cantante ha querido reivindicar su lado mas natural, y así lo ha publicado en sus redes: "No he hecho un #NoMakeupMonday desde hace años pero pensé que después de publicar tantas fotos glamourosas con toneladas de maquillaje y peinados, es importante mostrar cómo soy debajo de todo eso. Así es como me veo el 85% -90% del tiempo. Orgullosa de mis pecas, orgullosa de la barbilla y orgullosa de mí misma por amarme y aceptarme tal como soy".