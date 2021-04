Dani Martín ha abierto su corazón para compartir una preciosa carta dirigida a su hermana Miriam, que fallecía hace doce años a causa de un infarto cerebral a los 34 años. En ese momento el cantante justo comenzaba su carrera en solitario, de ahí que haya querido contarle muchas cosas que han pasado desde entonces así como compartir algunos de los muchos y bonitos recuerdos que guarda de ella.

Junto al lanzamiento del vídeo del tema ‘Cómo me gustaría contarte’, en el que participan rostros tan conocidos como los de Mónica Cruz, Nadia de Santiago, Marta Etura o Lola Rodríguez, Dani ha volcado sus palabras que, sin duda alguna, han conmovido a todo el mundo.

“Cómo me gustaría contarte que después de 12 años me sigo acordando de ti cada día. Y que mi manera de decírtelo fue escribiéndote una carta, solo en casa, con una sonrisa absoluta, recordando cuando te ponía mis maquetas del Canto y tú me decías que cantaba fatal y que Los Rodríguez eran mejores. Me recordabas que la artista en casa era mamá y que el único líder cercano era papá. Cuánta razón tenías, hermana”, comenzaba diciendo el artista.

Y continuaba: “Y me hiciste crecer tanto, esforzarme aún más, madurar, aprender a reconocer mi verdad, me cuidaste, me arropaste. Luego, me enteré de que me admirabas, que te enorgullecías del hermano que tenías y que hasta te gustaba el tono de mi voz. Preferías a tu hermano que al ‘del canto del loco’, por eso los martes me hacías puré de lentejas o lubina a la sal con tanto amor”.

Haciendo memoria de los platos que su hermana le preparaba con tanto amor, comparte también: “A mí, en este momento, sólo me salen sonrisas cada vez que me acuerdo de ti, cuando saco tu forrito polar verde que tengo en una caja y lo huelo, cuando escucho ‘Buena suerte’ de Los Rodríguez o cuando brindamos por ti, como en esta ocasión. Esto es un brindis por ti, un homenaje a la persona que quiso ser bailarina de ballet, veterinaria, una mujer única, y lo consiguió”.

Y le dedica a ella este tema cuando termina diciendo: “Va por ti, hermana, y por todos los que brillan como tú y nos acompañan a diario de otra manera... cómo me gustaría contarte”.

