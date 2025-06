Carmen Lomana, indiferente a la presencia de Díaz Patón en la misa funeral de Francisco de Borbón

La Iglesia Catedral de las Fuerzas Armadas de Madrid se ha llenado de gente que quería y admiraba a Francisco de Borbón, que falleció el pasado 20 de mayo a los 81 años. Lugar donde, además de la misa funeral en su honor, también se ha producido el reencuentro de José Manuel Díaz Patón y Carmen Lomana.

El ex de Ágatha Ruiz de la Prada -también primo de Julián Porras, marido de Olivia de Borbón- y Carmen Lomana protagonizaron hace unos meses varios enfrentamientos públicos (además del de la coleccionista y la diseñadora, conocido por todos).

José Manuel Díaz Patón en la misa funeral de Francisco de Borbón | Gtres

Aunque parece que eso ya forma parte del pasado, el silencio de Carmen al preguntarle por este reencuentro ha dejado claro que entre ellos sigue habiendo tensión.

Carmen ha atendido a los micrófonos de Europa Press, explicando que estaba allí para arropar a la familia y desvelando lo emotiva que había sido la misa funeral: "Precisa. Francamente bonita".

Sin embargo, al oír el nombre de Díaz Patón, su gesto ha cambiado y ha preferido optar por el más absoluto silencio, dirigiéndose hacia un coche y despidiéndose de la prensa con una sonrisa.

Carmen Lomana en la misa funeral de Francisco de Borbón | Gtres

Por su parte, Díaz Patón también ha confirmado su apoyo a la familia en estos duros momentos: "Es un episodio muy triste… Estuvimos con él cinco días antes".

En cambio, él sí se ha pronunciado sobre su reencuentro con Carmen Lomana, asegurando no haberla visto: "No pasa nada. No tengo problemas con nadie, gracias a Dios".

Con actitud relajada, pero con prisa por tener que irse, el abogado también ha desvelado que con Ágatha está todo bien a pesar de su ruptura, aunque no ha podido hablar con ella últimamente: "Estoy yendo mucho fuera y ella como viaja tanto también…". Eso sí, confirmando con un "hombre, claro" que retomarán poco a poco esa amistad.