Los chicos de One Direction se visten de sexys marineros para ‘Kiss You’

One Direction siguen triunfando con su último álbum Take me home. Lo suyo es un no parar y por eso ya están a punto de lanzar el nuevo videoclip de su último tema, Kiss You.

Por el momento, sólo podemos ver un adelanto… ¡Pero la cosa promete! Los chicos aparecen vestidos de marineritos y la verdad es que les sienta de maravilla. Y es que dónde se ponga un uniforme, ¡que se quite todo lo demás!

En el vídeo podemos ver a Zayn, Niall, Liam, Harry y Louis detrás de las cámaras y según parece se lo han pasado en grande. El clip tiene toques de comedia clásica americana y las imágenes están llenas de locura y diversión.

¿Aún no lo has visto?