Céline Dion se confiesa un año después de la muerte de su marido, René Angélil

Poco a poco la cantante Céline Dion va recuperando la normalidad en su vida tras el duro golpe que sufrió hace poco más de un año con la muerte de su marido, el productor René Angélil, tras detectarle un cáncer de garganta en el año 2013.

Ahora, la artista ha concedido unas sinceras declaraciones donde afirma sentirse "mucho más fuerte" y admite que su marido aún ejerce influencia en su casa. Aunque considera que su labor consiste en apoyar a mis hijos, ellos son los que están ayudando a Dion a salir de esto sobre todo sus gemelos de 6 años con los que duerme.

"Me organizo para no sentirme sola. Conseguí una enorme, enorme, enorme cama y duermo con mis gemelos. Ellos me consuelan mucho. Los necesito. Los necesito cerca. Y cuando ellos quieran su espacio, su espacio estará listo", revela.

"Mi hijo mayor solo tiene 16 años y todavía no es el hombre de la casa porque, a esa edad, necesitas ser idealista y creer en tus sueños, y sabe que su padre sigue con nosotros de otra manera”, revela en el programa 'Entertainment Tonight'.

Además, la cantante también ha hablado sobre su vida sentimental pero considera que es muy pronto para rehacerla pues sigue enamorada de su marido: "Es demasiado pronto para mí. Estoy definitivamente enamorada de René, casada con él. Es el amor de mi vida y es muy difícil verme con otra persona. El amor que tengo por él, lo vivo todos los días".